Exatlón: Él es el novio de Marcela ‘Yeye’ Pérez. (FOTOS)

Los atletas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores continúan regalándonos maravillosas sorpresas en una de las temporadas más exigentes de nuestro reality show.

El equipo rojo también ha dado de qué hablar por su buen desempeño en las primeras semanas del programa deportivo más querido por el público mexicano.

Tal es el caso de Marcela Pérez 'Yeye', atleta regiomontana que es una experta en el baloncesto y en los deportes en equipo.

El día de ayer, la joven se ganó la primera pulsera MVP de la temporada en el Exaball, juego que fue dominado por el equipo de Guardianes.

Por si fuera poco, la integrante del equipo rojo también tiene una inspiración muy grande en México para continuar luchando en Exatlón.

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¿Quién es el novio de Marcela Pérez 'Yeye'?

Rodrigo Andrés es el apuesto novio de Marcela, mujer que ha sido uno de los rostros más poderosos en lo que va de la quinta temporada de Exatlón.

El joven es entrenador profesional, además brinda tips en las redes sociales para llevar un estilo de vida más saludable.

Tiene una empresa de tenis llamada Walk on the moon, donde envía calzado a cualquier parte de la república mexicana.

Según su biografía de Instagram, Rodrigo pertenece al club Copa Gallo, donde practica fútbol y tochito.

Aunque no pertenece al medio artístico, el deportista cuenta con 1,500 seguidores en Instagram, red social donde comparte su infinito apoyo a Marcela ‘Yeye’.

La integrante de Guardianes también comparte publica fotografías junto a su novio. Es en Instagram, donde la basquetbolista presume sus múltiples viajes a la playa de la mano de Rodrigo.

“Después de ti no quiero nada”, escribió la basquetbolista en una tierna e inspiradora imagen de 2018. La pareja comparte muchas cosas en común, como su amor por la playa, los deportes y momentos en familia.

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