Exatlón: Marysol se quiebra y rompe en llanto. (VIDEO)

Exatlón México sigue dando de qué hablar con el complicado momento que atraviesa el equipo de Conquistadores.

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La eliminación de Kevin Cerda la noche de ayer y la salida de "El Loco" Arreola por una lesión en la rodilla, han sido los factores que han tenido que enfrentar en los últimos días el equipo azul.

Sin embargo, el estado de salud de Marysol Cortés es un tema que también preocupa a sus compañeros.

Marysol Cortés no puede ocultar su tristeza

El equipo de Conquistadores no está pasando por su mejor momento; incluso podría tornarse aún más difícil con la lesión de espalda que tiene Million Dollar Baby, que no le permite dar su máximo rendimiento.

Antonio Rosique le preguntó a la atleta cómo se encontraba anímicamente ante los malos resultados obtenidos recientemente; ante esta interrogante la atleta respondió que siente gran frustración de no tener la posibilidad de mejorar su rendimiento.

Estoy súper cansada. Han sido de acumulación, de esas veces que te sientes tan cansada y sientes tanto dolor que de repente solo quieres irte. Últimamente no he aguantado la espalda y he tratado de luchar contra eso, pero de repente siento mucho dolor. No he podido ni dormir y no me he sentido bien, pero te juro que he dado lo mejor de mí

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¿Creías que conocías todo de Marysol? Ella nos cuenta en EXCLUSIVA datos sobre su vida que nadie imaginaba. 🔵😎👊🏼 Este y más contenido exclusivo en Tik Tok. ▶️ https://t.co/jpZiyYkGII#ExatlónMx pic.twitter.com/4N6dLdBRfC — Exatlón México (@ExatlonMx) October 2, 2021

La futbolista de 24 años comentó que algo que la hace sentirse tranquila, es que su equipo ha visto su entrega y esfuerzo en cada circuito, por lo que espera recuperarse pronto.

