Exatlón: Este fue el récord que dejó Mati Álvarez tras su regreso.
La querida ‘Golden Champion’ refrendó ser una de las mujeres más poderosas que ha pisado las tierras de nuestro reality show.
Nuestra querida Mati Álvarez sorprendió a todos los fanáticos de Exatlón con su regreso a las tierras de República Dominicana como fuerza especial.
Recordemos que, la también conocida como Golden Champion, regresó a las playas más exigentes del planeta en compañía de Evelyn Guijarro, Heliud Pulido y Pascal Nadaud.
La atleta poblana demostró su buen rendimiento en su regreso, ya que rompió un récord en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.
Los internautas dieron a conocer los puntajes en la rama femenil de la poblana, quien realizó un impresionante tiempo de 1:21 minutos en su paso por los circuitos.
Recordemos que Teminator llegó por una semana a las tierras de Exatlón para apoyar a los nuevos rostros con tips y secretos para alcanzar la gloría.
Fue en su llegada a las tierras de nuestro reality show, donde la querida atleta refrendó su supremacía rompiendo récords, anotando puntos y hasta venciendo a su querida amiga Evelyn Guijarro.
Sniper, Blue Viper y Black Panther también fueron otros atletas que regresaron con éxito, ya que por una semana, demostraron sus habilidades deportivas y fungieron como coaches para los nuevos rostros del programa más querido por el público mexicano.
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Mati Álvarez está lista para iniciar nuevos proyectos profesionales
La bellísima Mati Álvarez da carpetazo a Exatlón para adentrarse a una nueva etapa como conductora de la pantalla chica.
Y es que, la atleta forma parte de nuestro panel de conductores de Venga la Alegría Fin de Semana, donde compartirá foro con Aristeo Cázares, Gaby Ramírez, Alex Sirvent, Alana Lliteras, Cyntia González y muchos otros jóvenes más.
Mati Álvarez se prepara para iniciar uno de los proyectos más importantes de su vida profesional, donde seguramente brillará como lo ha hecho a lo largo de Exatlón.
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