Exatlón: Este fue el récord que dejó Mati Álvarez tras su regreso.

Nuestra querida Mati Álvarez sorprendió a todos los fanáticos de Exatlón con su regreso a las tierras de República Dominicana como fuerza especial.

Recordemos que, la también conocida como Golden Champion, regresó a las playas más exigentes del planeta en compañía de Evelyn Guijarro, Heliud Pulido y Pascal Nadaud.

La atleta poblana demostró su buen rendimiento en su regreso, ya que rompió un récord en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Los internautas dieron a conocer los puntajes en la rama femenil de la poblana, quien realizó un impresionante tiempo de 1:21 minutos en su paso por los circuitos.

Recordemos que Teminator llegó por una semana a las tierras de Exatlón para apoyar a los nuevos rostros con tips y secretos para alcanzar la gloría.

Fue en su llegada a las tierras de nuestro reality show, donde la querida atleta refrendó su supremacía rompiendo récords, anotando puntos y hasta venciendo a su querida amiga Evelyn Guijarro.

Sniper, Blue Viper y Black Panther también fueron otros atletas que regresaron con éxito, ya que por una semana, demostraron sus habilidades deportivas y fungieron como coaches para los nuevos rostros del programa más querido por el público mexicano.

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Mati Álvarez está lista para iniciar nuevos proyectos profesionales

La bellísima Mati Álvarez da carpetazo a Exatlón para adentrarse a una nueva etapa como conductora de la pantalla chica.

Y es que, la atleta forma parte de nuestro panel de conductores de Venga la Alegría Fin de Semana, donde compartirá foro con Aristeo Cázares, Gaby Ramírez, Alex Sirvent, Alana Lliteras, Cyntia González y muchos otros jóvenes más.

Mati Álvarez se prepara para iniciar uno de los proyectos más importantes de su vida profesional, donde seguramente brillará como lo ha hecho a lo largo de Exatlón.

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