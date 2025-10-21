Exatlón Méixco | Mejores momentos | Otra derrota para el Equipo Rojo: la tensión estalla y Ella Bucio queda en peligro
La presión no da tregua en Exatlón México: El Equipo Rojo no logra levantar cabeza tras la salida de Aristeo y ahora una de sus atletas más fuertes, Ella Bucio, podría ser la siguiente en enfrentar el riesgo máximo.
La jornada en Exatlón México se tornó más tensa que nunca. Tras la sorpresiva salida de Aristeo, el Equipo Rojo parece haber perdido su equilibrio emocional y competitivo. La derrota en el más reciente enfrentamiento frente al Equipo Azul dejó al conjunto rojo en una posición crítica, con Ella Bucio nuevamente en riesgo y la moral del grupo en caída libre.
