Exatlón Méxcio | Mejores Momentos | ¡El Equipo Azul toca fondo! La Barraca Metálica se convierte en su peor pesadilla

El Equipo Azul vive una dura realidad en Exatlón México tras perder su tan anhelado lugar en la Villa 360, un espacio que durante semanas les brindó confort, descanso y estabilidad. Ahora, su destino los lleva a enfrentar las frías noches y la tensión constante de la temida Barraca Metálica, un sitio donde la incomodidad física y emocional pone a prueba la fortaleza de cada atleta.