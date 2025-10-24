Exatlón Méxcio | Mejores Momentos | ¡El Equipo Azul toca fondo! La Barraca Metálica se convierte en su peor pesadilla
El Equipo Azul enfrenta su momento más difícil en Exatlón México. Tras semanas de dominio, la derrota los manda directo a la temida Barraca Metálica, mientras los Rojos celebran el lujo y descanso que ofrece la Villa 360.
El Equipo Azul vive una dura realidad en Exatlón México tras perder su tan anhelado lugar en la Villa 360, un espacio que durante semanas les brindó confort, descanso y estabilidad. Ahora, su destino los lleva a enfrentar las frías noches y la tensión constante de la temida Barraca Metálica, un sitio donde la incomodidad física y emocional pone a prueba la fortaleza de cada atleta.
