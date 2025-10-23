Exatlón Méxco | Batalla por La Villa 360 | ¡La batalla más esperada! El Equipo Rojo lucha por arrebatarle la Villa 360 al Equipo Azul

La Batalla por La Villa 360 se ha convertido en uno de los duelos más intensos de Exatlón México, donde El Equipo Rojo busca romper una mala racha y dejar atrás las noches de incomodidad y tensión en la temida Barraca Metálica. Con cuatro semanas consecutivas de dominio azul, la necesidad de un cambio se siente más fuerte que nunca entre los rojos, quienes saben que descansar bien puede marcar la diferencia en su rendimiento físico y mental.