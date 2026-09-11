Batalla Colosal de Exatlón México | Programa 3 | 8 noviembre 2023

Después del gran enfrentamiento entre Rojos y Azules en Exatlón México, ambos equipos regresaron a sus villas con sus nuevos compañeros. Edgar agradeció al equipo rojo por elegirlo y saber que el equipo veía algo bueno en él.

Por el otro lado, en la Barrica Metálica, Macky les preguntó a los nuevos integrantes si ellos estaban felices en el equipo o si hubieran preferido estar en otro equipo, además le dijo a Jawy que él había llegado con una actitud muy prepotente, sin embargo, Jawy aseguró que a partir de que lo eligieron se ponía la camiseta del equipo Azul.

Jawy usó el teléfono entre villas para comunicarse con el equipo rojo, específicamente con sus ex compañeros del equipo negro, y les dejó muy en claro, pero bromeando, que ya no volvería a hablar con ellos porque ahora eran competencia, por lo que a los nuevos atletas les causó mucha gracia el chiste de Jawy y entendieron su decisión.

Más adelante se llevó a cabo la Batalla Colosal de Exatlón México, donde a pesar de que ambos equipos dieron todo por llevarse el premio, el equipo Azul demostró sus habilidades y ganó el premio de la noche. ¡No te pierdas el siguiente episodio donde los atletas disfrutarán de una Fiesta Colosal!