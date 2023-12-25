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FOTOS | Estos han sido todos los campeones de Exatlón México

Seis temporadas regulares, un Exatlón Titanes vs. Héroes, dos temporadas de All Star, ¡muchos campeones rojos y azules! Esta es la lista completa en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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