Exatlón México: Diego Balleza revela que su ídolo en el deporte es Daniel Corral

Durante todas y cada una de las temporadas de Exatlón México, hemos tenido el privilegio de ver a grandes representantes del deporte mexicano, quienes han sido una inspiración para millones de jóvenes deportistas.

Sin embargo, pocas veces se da el caso que están viviendo Diego Balleza y Daniel Corral, ya que el nuevo joven que ha llegado a las playas más demandantes de la televisión mexicana, reveló que desde muy pequeño, es fan de olímpico mexicano.

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Bien, la verdad, es que estoy muy contento por estar aquí. Antes que nada, cuando llegamos al equipo negro, pues obviamente quería ser del rojo

Yo era más pequeño que tú, cuando ya eras subcampeón mundial, apenas estaba en pañales, yo te veía como alguien grande, hasta la fecha, yo te veo como alguien grande, eres un master, para mi eres un master. La verdad, muchas personas te siguen y eso es algo bonito

¿Cuál fue la reacción de Daniel Corral al escuchar a Diego Balleza?

Luego de las hermosas palabras de Diego Balleza, donde le confesó su admiración a Daniel Corral, el joven atleta que ha representado a México en varias ocasiones, abrió su corazón, al escuchar el impacto que tienen su carrera en otros deportistas.

Me provoca mucha felicidad, mucha, mucha felicidad, saber que las cosas, como las estoy haciendo, sin querer y a veces, sin darme cuenta, estoy impactando a gente, eso tiene un impacto positivo

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Sin duda, va a ser todo un espectáculo, cuando los fans puedan ver a Daniel Corral competir en su mejor nivel junto a sus compañeros.

