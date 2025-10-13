inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Duelo de Eliminación | Los nervios hacen dudar a las atletas del Equipo Rojo y Equipo Azul

Tanto Andrea Álvarez como Thayli Suárez reconocen que los nervios se están apoderando de ellas.

Rumbo al Duelo de Eliminación, Andrea Álvarez y Thayli Suárez reconocieron que los nervios podrían hacerles una mala jugada. “No me gustaría salir, quiero seguir aquí”, dijo la del Equipo Azul. “No me gusta pensar en las cosas hasta ya el momento, así que trato de no pensar en eso (el reto), pero, de alguna manera ya tengo esa ventaja de que sí iba a ir (al reto)”, reconoció la del Equipo Rojo.

