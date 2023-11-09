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FOTOS | Duelo por la Batalla Colosal en Exatlón México

Revive los mejores momentos en el duelo por el porcentaje y la Batalla Colosal en el circuito de la Alberca Olímpica donde los atletas lo entregaron todo.

Por: Zoé Navarrete

1 Los hombres estarán en riesgo luego de hacer un sorteo por parte de Rosique.jpg
2 Los atletas jugaron por el porcentaje.jpg
3 Los ganadores le restarán rendimiento a algún otro atleta de su equipo.jpg
4 Big Papi prefirió cerrar los ojos en el mecanismo que gira y gira.jpg
5 Javi demostró su entusiasmo en el circuito.jpg
6 Ganó la experiencia y Big Papi obtuvo la victoria en este enfrentamiento.jpg
7 Se enfrentaron Pato y Diego, el nuevo atleta rojo.jpg
8 Salieron al circuito, Ernesto y Veloci dando lo mejor en la carrera y en el tiro.jpg
9 Edgar hizo un gran papel y venció a Heliud.jpg
10 En sus turnos Jawy fue vencido por Big Papi pero derrotó a Ernesto.jpg
11 Javi Márquez salió con toda la potencia para derrotar a todos.jpg
12 Diego demostró tener un gran talento en la pista.jpg
13 Edgar hizo un buen trabajo pero al final fue eliminado por Pato.jpg
14 Heliud también fue eliminado y quedó Pato con una vida.jpg
15 Diego fue la sorpresa de los rojos y ganó el duelo por el porcentaje.jpg
16 Javi Márquez se fue invicto y ganó la competencia.jpg
17 Los atletas rojos listos para el siguiente enfrentamiento.jpg
18 Dio inicio la primera Batalla Colosal.jpg
19 Diego salió con todo al circuito de la Alberca Olímpica.jpg
20 Javi fue mejor en el tino y entregó el primer punto azul.jpg
21 A Diana se le veía muy feliz en la carrera.jpg
22 Pero fue Sky Four quien dio el punto a su equipo.jpg
23 Ernesto celebró el tercer punto para los celestes.jpg
24 Pero llegó Mati y entregó el primer punto para los rojos.jpg
25 Jawy demostró que puede y entregó punto.jpg
26 Más adelante Pato venció a Javi.jpg
27 Ana buscó darle vida a los rojos.jpg
28 Pero Andrea tuvo mejor tino.jpg
29 Javi entregó el punto de la victoria.jpg
30 Los azules celebraron y ganaron la Batalla Colosal.jpg
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1 Los hombres estarán en riesgo luego de hacer un sorteo por parte de Rosique.jpg
2 Los atletas jugaron por el porcentaje.jpg
3 Los ganadores le restarán rendimiento a algún otro atleta de su equipo.jpg
4 Big Papi prefirió cerrar los ojos en el mecanismo que gira y gira.jpg
5 Javi demostró su entusiasmo en el circuito.jpg
6 Ganó la experiencia y Big Papi obtuvo la victoria en este enfrentamiento.jpg
7 Se enfrentaron Pato y Diego, el nuevo atleta rojo.jpg
8 Salieron al circuito, Ernesto y Veloci dando lo mejor en la carrera y en el tiro.jpg
9 Edgar hizo un gran papel y venció a Heliud.jpg
10 En sus turnos Jawy fue vencido por Big Papi pero derrotó a Ernesto.jpg
11 Javi Márquez salió con toda la potencia para derrotar a todos.jpg
12 Diego demostró tener un gran talento en la pista.jpg
13 Edgar hizo un buen trabajo pero al final fue eliminado por Pato.jpg
14 Heliud también fue eliminado y quedó Pato con una vida.jpg
15 Diego fue la sorpresa de los rojos y ganó el duelo por el porcentaje.jpg
16 Javi Márquez se fue invicto y ganó la competencia.jpg
17 Los atletas rojos listos para el siguiente enfrentamiento.jpg
18 Dio inicio la primera Batalla Colosal.jpg
19 Diego salió con todo al circuito de la Alberca Olímpica.jpg
20 Javi fue mejor en el tino y entregó el primer punto azul.jpg
21 A Diana se le veía muy feliz en la carrera.jpg
22 Pero fue Sky Four quien dio el punto a su equipo.jpg
23 Ernesto celebró el tercer punto para los celestes.jpg
24 Pero llegó Mati y entregó el primer punto para los rojos.jpg
25 Jawy demostró que puede y entregó punto.jpg
26 Más adelante Pato venció a Javi.jpg
27 Ana buscó darle vida a los rojos.jpg
28 Pero Andrea tuvo mejor tino.jpg
29 Javi entregó el punto de la victoria.jpg
30 Los azules celebraron y ganaron la Batalla Colosal.jpg
1 Los hombres estarán en riesgo luego de hacer un sorteo por parte de Rosique.jpg
2 Los atletas jugaron por el porcentaje.jpg
3 Los ganadores le restarán rendimiento a algún otro atleta de su equipo.jpg
4 Big Papi prefirió cerrar los ojos en el mecanismo que gira y gira.jpg
5 Javi demostró su entusiasmo en el circuito.jpg
6 Ganó la experiencia y Big Papi obtuvo la victoria en este enfrentamiento.jpg
7 Se enfrentaron Pato y Diego, el nuevo atleta rojo.jpg
8 Salieron al circuito, Ernesto y Veloci dando lo mejor en la carrera y en el tiro.jpg
9 Edgar hizo un gran papel y venció a Heliud.jpg
10 En sus turnos Jawy fue vencido por Big Papi pero derrotó a Ernesto.jpg
11 Javi Márquez salió con toda la potencia para derrotar a todos.jpg
12 Diego demostró tener un gran talento en la pista.jpg
13 Edgar hizo un buen trabajo pero al final fue eliminado por Pato.jpg
14 Heliud también fue eliminado y quedó Pato con una vida.jpg
15 Diego fue la sorpresa de los rojos y ganó el duelo por el porcentaje.jpg
16 Javi Márquez se fue invicto y ganó la competencia.jpg
17 Los atletas rojos listos para el siguiente enfrentamiento.jpg
18 Dio inicio la primera Batalla Colosal.jpg
19 Diego salió con todo al circuito de la Alberca Olímpica.jpg
20 Javi fue mejor en el tino y entregó el primer punto azul.jpg
21 A Diana se le veía muy feliz en la carrera.jpg
22 Pero fue Sky Four quien dio el punto a su equipo.jpg
23 Ernesto celebró el tercer punto para los celestes.jpg
24 Pero llegó Mati y entregó el primer punto para los rojos.jpg
25 Jawy demostró que puede y entregó punto.jpg
26 Más adelante Pato venció a Javi.jpg
27 Ana buscó darle vida a los rojos.jpg
28 Pero Andrea tuvo mejor tino.jpg
29 Javi entregó el punto de la victoria.jpg
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