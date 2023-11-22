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FOTOS | Los Enigmas llegan al circo en Exatlón México

Se disputó la medalla femenil en prueba contrarreloj. Cuerda floja, jabón y espuma fueron parte del divertido duelo de los Enigmas de Exatlón México

Por: Zoé Navarrete

1 Mujeres rojas están listas para ir a la Exa-Arena.jpg
2 Las atletas azules lo darán todo por obtener la medalla femenil de Exatlón México.jpg
3 Mati sale con todo su poder a la arena.jpg
4 Terminator hace un tiempo impresionante que será difícil de superar.jpg
5 Macky está lista para pelear por la presea.jpg
6 Tira bien y es el tiempo a vencer para pasar a la final.jpg
7 Lili vence el tiempo de Macky y por el momento logra calificar.jpg
8 Diana llega a línea de tiro y queda fuera por tiempo.jpg
9 Andrea realiza un buen circuito pero también es eliminada por tiempo.jpg
10 Ave Fénix tira con toda su fuerza la empanada pero no logra seguir en la competencia.jpg
11 Mireya también da su mejor esfuerzo pero queda fuera.jpg
12 Paulette sorprende con un gran tiempo y pasa como finalista.jpg
13 Giovana no logra parar el cronómetro a tiempo y queda eliminada.jpg
14 Nataly es la última en pasar y tampoco logra superar el tiempo de sus rivales.jpg
15 En la final, Mati lo vuelve a hacer y gana la competencia.jpg
16 ¡Felicidades Mati por ptra medalla más en Exatlón México!.jpg
17 Es noche de juego de los Enigmas.jpg
18 Heliud sale como buen equilibrista.jpg
19 A Javi se le dificulta un poco más mantener el equilibrio.jpg
20 En zona de tiro Black Panther tira muy bien y obtiene el primer punto.jpg
21 Lili sale con toda potencia y gira la manivela.jpg
22 Nataly tira muy bien pero no concreta con el objetivo.jpg
23 Triple Jumper celebra su punto.jpg
24 Siempre rápido sale Veloci al circuito y vence a Pato.jpg
25 Andrea y Paulette se enfrentan y van muy parejas en la pista.jpg
26 Los rojos recuperan y Danie Corral obtiene punto.jpg
27 Diana va mejorando su rendimiento y sube el marcador escarlata.jpg
28 Ave Fénix no falla y también obtiene punto en la noche.jpg
29 Jawy da vida a su equipo y entrega el quinto punto azul.jpg
30 Finalmente los rojos ganan el duelo de los Enigmas pero a varios les tocó la caja maldita.jpg
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1 Mujeres rojas están listas para ir a la Exa-Arena.jpg
2 Las atletas azules lo darán todo por obtener la medalla femenil de Exatlón México.jpg
3 Mati sale con todo su poder a la arena.jpg
4 Terminator hace un tiempo impresionante que será difícil de superar.jpg
5 Macky está lista para pelear por la presea.jpg
6 Tira bien y es el tiempo a vencer para pasar a la final.jpg
7 Lili vence el tiempo de Macky y por el momento logra calificar.jpg
8 Diana llega a línea de tiro y queda fuera por tiempo.jpg
9 Andrea realiza un buen circuito pero también es eliminada por tiempo.jpg
10 Ave Fénix tira con toda su fuerza la empanada pero no logra seguir en la competencia.jpg
11 Mireya también da su mejor esfuerzo pero queda fuera.jpg
12 Paulette sorprende con un gran tiempo y pasa como finalista.jpg
13 Giovana no logra parar el cronómetro a tiempo y queda eliminada.jpg
14 Nataly es la última en pasar y tampoco logra superar el tiempo de sus rivales.jpg
15 En la final, Mati lo vuelve a hacer y gana la competencia.jpg
16 ¡Felicidades Mati por ptra medalla más en Exatlón México!.jpg
17 Es noche de juego de los Enigmas.jpg
18 Heliud sale como buen equilibrista.jpg
19 A Javi se le dificulta un poco más mantener el equilibrio.jpg
20 En zona de tiro Black Panther tira muy bien y obtiene el primer punto.jpg
21 Lili sale con toda potencia y gira la manivela.jpg
22 Nataly tira muy bien pero no concreta con el objetivo.jpg
23 Triple Jumper celebra su punto.jpg
24 Siempre rápido sale Veloci al circuito y vence a Pato.jpg
25 Andrea y Paulette se enfrentan y van muy parejas en la pista.jpg
26 Los rojos recuperan y Danie Corral obtiene punto.jpg
27 Diana va mejorando su rendimiento y sube el marcador escarlata.jpg
28 Ave Fénix no falla y también obtiene punto en la noche.jpg
29 Jawy da vida a su equipo y entrega el quinto punto azul.jpg
30 Finalmente los rojos ganan el duelo de los Enigmas pero a varios les tocó la caja maldita.jpg
1 Mujeres rojas están listas para ir a la Exa-Arena.jpg
2 Las atletas azules lo darán todo por obtener la medalla femenil de Exatlón México.jpg
3 Mati sale con todo su poder a la arena.jpg
4 Terminator hace un tiempo impresionante que será difícil de superar.jpg
5 Macky está lista para pelear por la presea.jpg
6 Tira bien y es el tiempo a vencer para pasar a la final.jpg
7 Lili vence el tiempo de Macky y por el momento logra calificar.jpg
8 Diana llega a línea de tiro y queda fuera por tiempo.jpg
9 Andrea realiza un buen circuito pero también es eliminada por tiempo.jpg
10 Ave Fénix tira con toda su fuerza la empanada pero no logra seguir en la competencia.jpg
11 Mireya también da su mejor esfuerzo pero queda fuera.jpg
12 Paulette sorprende con un gran tiempo y pasa como finalista.jpg
13 Giovana no logra parar el cronómetro a tiempo y queda eliminada.jpg
14 Nataly es la última en pasar y tampoco logra superar el tiempo de sus rivales.jpg
15 En la final, Mati lo vuelve a hacer y gana la competencia.jpg
16 ¡Felicidades Mati por ptra medalla más en Exatlón México!.jpg
17 Es noche de juego de los Enigmas.jpg
18 Heliud sale como buen equilibrista.jpg
19 A Javi se le dificulta un poco más mantener el equilibrio.jpg
20 En zona de tiro Black Panther tira muy bien y obtiene el primer punto.jpg
21 Lili sale con toda potencia y gira la manivela.jpg
22 Nataly tira muy bien pero no concreta con el objetivo.jpg
23 Triple Jumper celebra su punto.jpg
24 Siempre rápido sale Veloci al circuito y vence a Pato.jpg
25 Andrea y Paulette se enfrentan y van muy parejas en la pista.jpg
26 Los rojos recuperan y Danie Corral obtiene punto.jpg
27 Diana va mejorando su rendimiento y sube el marcador escarlata.jpg
28 Ave Fénix no falla y también obtiene punto en la noche.jpg
29 Jawy da vida a su equipo y entrega el quinto punto azul.jpg
30 Finalmente los rojos ganan el duelo de los Enigmas pero a varios les tocó la caja maldita.jpg
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