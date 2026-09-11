Inicia la Nueva Era Exatlón México | Programa 1 | 6 noviembre 2023

El inicio de una nueva era llegó y los campeones regresaron a las playas y tierras que los vieron crecer y desafiarse. Macky, Ana y Daniel Corral nos compartieron la razón de su regreso al Exatlón México.

Nuevos atletas se unirán a esta aventura: Jawy Méndez, Diana Núñez, Diego Balleza, Edgar Solis, Giovana Villegas, Javi Cortes, Mireya Bianchi y Paulette Gallardo conformnarán el equipo negro, el equipo de los aspirantes, quienes buscarán alcanzar la gloria ante los campeones rojos y azules.

1ER ENFRENTAMIENTO | BLACK DRAFT DEL EXATLÓN | Circuito de Megapixeles

En este primer enfrentamiento, los aspirantes dieron lo mejor de sí, para poder integrarse a uno de los equipos ya conformados; azules o rojos. Mientras que, desde la Villa 360, los campeones observaron detenidamente su rendimiento, pues ellos serán los encargados de seleccionar a sus nuevos integrantes de equipo.

Los aspirantes iniciaron con 2 créditos cada uno. Un enfrentamiento de eliminatorias en donde solo los 2 mejores lograron pasar a la siguiente ronda.

Cada aspirante tuvo que enfrentarse al nuevo circuito de megapíxeles y terminar la zona del tiro donde el objetivo era romper 4 losetas y después colgar 1 boleadora. El primero en lograrlo, mantendría sus créditos.

Carrera 1: Diego vs Javier – Ganador: Javier Cortés

Carrera 2: Diana vs Mireya - Ambas aspirantes tuvieron una carrera muy pareja hasta que llegaron a la zona de tiro, Diana tuvo regresar ya que no había completado correctamente el circuito. Aún con esa desventaja Diana ganó el enfrentamiento quitándole un crédito a Mireya.

Carrera 3: Jawy vs Edgar – Ganador: Edgar Solis

Carrera 4: Paulette vs Giovana – Ganador: Paulette Gallardo

Carrera 5: Javier vs Edgar – Ganador: Javier Cortés

Carrera 6: Paulette vs Diana – Ganador: Paulette Gallardo

Carrera 7: Diego vs Javier – Ganador: Diego Balleza

Carrera 8: Mireya eliminó a Giovana

Carrera 9: Diego eliminó a Jawy

Carrera 10: Mireya eliminó a Diana

Carrera 11: Edgar se enfrentó contra Diego y a pesar de que en zona de tiros iban parejos, Diego empezó a tener ventaja y logró eliminar a Edgar.

Carrera 12: Paulette eliminó a Mireya a pesar de que ella llevaba ventaja, pero todo se definió en la zona de tiros.

Carrera 13: Javier vs Diego – Ganador Javier Cortés

En este 1er enfrentamiento de “Black Draft del Exatlón” los ganadores fueron Paulette por las mujeres, quien se fue invicta y no perdió ningún crédito y por los hombres Javier quien perdió solo una carrera.

2DO ENFRENTAMIENTO | POR LA VILLA 360° | Circuito de Circus

En este enfrentamiento, conocimos a los integrantes de esta nueva era, donde se vio el regreso de una de las leyendas más grandes del Exatlón: Daniel Corral, quien había empezado esta gran historia junto con nuestra máxima autoridad: Antonio Rosique.

Antonio explicó que la villa 360 tiene un extra: un teléfono donde se podrán comunicar con personas del equipo contrario, además de poder ver tras un cristal lo que el equipo contrario hace en la villa.

En este nuevo circuito de habilidad, el tiro constó en derribar 3 cubos que colgaban de un tubo con empanadas. Competencia a 7 puntos.

El primer enfrentamiento fue Heliud Pulido “Black Panther” vs Andrés “Velocirraptor”, donde Andrés llevaba ventaja y logró llegar antes a la zona de tiro, aunque Heliud logró alcanzarlo la puntería de Andrés fue más exacta y dio el primer punto de esta carrera.

Tocó el turno de Ernesto y Pato. Ernesto logró una ventaja en el circuito, sin embargo, no fue suficiente pues el capitán lo alcanzó en zona de tiros y logró dar el 2do punto al equipo rojo.

Matchpoint para el equipo Rojo: 6 a 4 en el marcador, a un punto de ganar este enfrentamiento. Daniel vs Ernesto iban a la par cuando Corral chocó con una estructura en la alberca, lastimando su hombro e intentó continuar, pero ya no pudo. El equipo médico llegó a auxiliarlo y determinó que no podría continuar con la carrera, por lo que Pato ocupó su lugar para terminar el enfrentamiento. Ernesto llegó primero a zona de tiros, sin embargo, la habilidad de puntería de Pato Araujo “Capitán” hizo que el equipo rojo anotara el 7mo punto y ganara la Villa 360.

