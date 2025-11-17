Exatlón México | ¡Escándalo! Ella confirma relación abierta y fans ya ven química con Humberto

La novena temporada de Exatlón México vuelve a tener como epicentro de las emociones al amor y a los rumores, pues en los últimos días se ha vuelto viral, la supuesta relación entre Humberto y Ella. Todo comenzó por un comentario realizado por Ella, al mencionar que es “muy celoso”, señalando a Humberto, lo que rápidamente provocó que se encendieran las alarmas por su supuesta relación.

Ella confirma su relación abierta y desata interpretaciones

Poco después de que los rumores estallaron, Ella reveló que mantiene una relación abierta con su actual pareja, por la que se entiende que ambos mantienen un acuerdo que les permite experimentar relaciones de diferentes índoles, sin la necesidad de mantener un compromiso monógamo o exclusivo. Para muchos, este comentario abrió la puerta a la posibilidad de que Ella pudiera estar generando un vínculo más profundo con Humberto sin que esto signifique una falta a su relación fuera del show.

Miradas, sonrisas y un lenguaje corporal que lo dice todo

Para los fans de la novena temporada, lo que generó más incertidumbre fue que dentro de la competencia no se pudieron percibir los lazos afectivos, que supuestamente mantienen, pues hasta el comentario de Ella, dentro del programa no se había abordado abiertamente esta relación.

¿Nace un nuevo romance o solo es química deportiva?

Es importante señalar que dentro de situaciones a las que te orillan programas como Exatlón México, que mantienen un encierro, dinámicas estresantes y convivencia 24/7, podría darse el caso de que la relación constante pueda generar sentimientos más allá de la amistad y la competitividad, igualmente estos sentimientos pueden ser amor o confundirse con ellos por la familiaridad que la competencia otorga.

Cabe mencionar que, de manera oficial, sí se ha señalado que Ella mantiene una relación dentro de Exatlón, no obstante, no se ha declarado hasta ahora de manera a oficial que Humberto esté dentro del triángulo amoroso, o se posicione a hablar sobre si mantiene una relación abierta con Ella.

