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Exatlón México 2024
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Exatlón México: Paulette lanza advertencia a quien la quiera fuera

Tanto Ana como Paulette regresaron triunfantes del duelo de eliminación. Fue Sangre Brava quien advirtió que les va a costar sacarla de Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

Ana Lago y Paulette Gallardo regresaron a la Barra Metálica luego de un cansado duelo de eliminación en Exatlón México.

Por su parte Ave Fénix aseguró que aún le queda camino por delante en su aventura; mientras que Sangre Brava advirtió “Cuando me quieran sacar les va a costar”. ¿Qué te parecieron las palabras de las atletas rojas?

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