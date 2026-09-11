Exatlón México: Paulette lanza advertencia a quien la quiera fuera
Tanto Ana como Paulette regresaron triunfantes del duelo de eliminación. Fue Sangre Brava quien advirtió que les va a costar sacarla de Exatlón México.
Ana Lago y Paulette Gallardo regresaron a la Barra Metálica luego de un cansado duelo de eliminación en Exatlón México.
Por su parte Ave Fénix aseguró que aún le queda camino por delante en su aventura; mientras que Sangre Brava advirtió “Cuando me quieran sacar les va a costar”. ¿Qué te parecieron las palabras de las atletas rojas?