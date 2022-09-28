  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¡Así quedaron los circuitos de Exatlón México luego del huracán Fiona!

El huracán Fiona pasó por el Caribe, dejando importantes daños en los circuitos y producción de Exatlón México. ¡Se tuvo que posponer una semana el estreno!

Por: TV Azteca

República Dominicana, Rosique .jpg
Rosique circuito Exatlón .jpg
Rosique en las playas del Exatlón.jpg
República Dominicana, circuitos Exatlón.jpg
República Dominicana huracán .jpg
República Dominicana afectada por huracán .jpg
República Dominicana inundado .jpg
República Dominicana .jpg
República Dominicana huracán .jpg
República Dominicana afectada por el huracán.jpg
República Dominicana (3).jpg
República Dominicana (2).jpg
playas del Exatlón.jpg
Playas del Exatlón destruidas.jpg
Pato y Rosique.jpg
sol y Ernesto.jpg
Koke vs Heliud.jpg
maxima autoridad.jpg
Koke campeón.jpg
firma de autografos .jpg
final exatlón.jpg
festejo de David.jpg
doris %22power%22.jpg
david y mati.jpg
circuitos Exatlón destruidos .jpg
Campeona Femenil .jpg
Campeon All STAR.jpg
Aristeo Cazares .jpg
Antonio Rosique.jpg
Abrazo de equipos.jpg
/
República Dominicana, Rosique .jpg
Rosique circuito Exatlón .jpg
Rosique en las playas del Exatlón.jpg
República Dominicana, circuitos Exatlón.jpg
República Dominicana huracán .jpg
República Dominicana afectada por huracán .jpg
República Dominicana inundado .jpg
República Dominicana .jpg
República Dominicana huracán .jpg
República Dominicana afectada por el huracán.jpg
República Dominicana (3).jpg
República Dominicana (2).jpg
playas del Exatlón.jpg
Playas del Exatlón destruidas.jpg
Pato y Rosique.jpg
sol y Ernesto.jpg
Koke vs Heliud.jpg
maxima autoridad.jpg
Koke campeón.jpg
firma de autografos .jpg
final exatlón.jpg
festejo de David.jpg
doris %22power%22.jpg
david y mati.jpg
circuitos Exatlón destruidos .jpg
Campeona Femenil .jpg
Campeon All STAR.jpg
Aristeo Cazares .jpg
Antonio Rosique.jpg
Abrazo de equipos.jpg
República Dominicana, Rosique .jpg
Rosique circuito Exatlón .jpg
Rosique en las playas del Exatlón.jpg
República Dominicana, circuitos Exatlón.jpg
República Dominicana huracán .jpg
República Dominicana afectada por huracán .jpg
República Dominicana inundado .jpg
República Dominicana .jpg
República Dominicana huracán .jpg
República Dominicana afectada por el huracán.jpg
República Dominicana (3).jpg
República Dominicana (2).jpg
playas del Exatlón.jpg
Playas del Exatlón destruidas.jpg
Pato y Rosique.jpg
sol y Ernesto.jpg
Koke vs Heliud.jpg
maxima autoridad.jpg
Koke campeón.jpg
firma de autografos .jpg
final exatlón.jpg
festejo de David.jpg
doris %22power%22.jpg
david y mati.jpg
circuitos Exatlón destruidos .jpg
Campeona Femenil .jpg
Campeon All STAR.jpg
Aristeo Cazares .jpg
Antonio Rosique.jpg
Abrazo de equipos.jpg

Contenido relacionado