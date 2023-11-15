Exatlón México: Esto es lo que no sabías de Tepa Solís

En esta nueva temporada de Exatlón México, Edgar el "Tepa" Solís se ha destacado como un elemento crucial de las leyendas Rojas, mostrando carácter y contribuyendo a la victoria de su equipo en momentos clave. Pero, ¿quién es realmente este deportista?

Te puede interesar: Exatlón México 2023: ¿Quiénes son los atletas rojos para la nueva temporada?

Esto es lo que no sabías de Tepa Solís

Trayectoria en el fútbol

Edgar Iván Solís, conocido como "El Tepa Solís", nació el 5 de marzo de 1987 en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Su carrera en el futbol comenzó en las fuerzas básicas de Chivas en el año 2000, destacándose en diversas categorías. A lo largo de los años, ha militado en clubes como Querétaro, Atlante, Tecos, Monterrey, Tigres y Celaya, ganando reconocimiento por su destreza en el campo.

Vida personal

Fuera de las canchas, "El Tepa Solís" comparte una vida personal interesante. Está casado con Mariela Castañeda y son padres de tres hijos, demostrando que su éxito trasciende el ámbito deportivo.

De las canchas a Exatlón México

La participación de Tepa Solís en Exatlón México no solo aporta experiencia deportiva al equipo de las leyendas Rojas, sino que también revela su capacidad para enfrentar desafíos más allá del fútbol. Su incursión en este reality muestra una nueva faceta del atleta, demostrando su versatilidad y determinación para superar obstáculos físicos, así como mentales.

Te puede interesar: Exatlón México: ¿Quién ganó el Juego por la Ventaja hoy 13 de noviembre?

Sin duda, el Tepa Solís va más allá de ser un futbolista destacado. Su presencia en dicha competencia revela no solo su fuerza y habilidades atléticas, sino también su carácter y determinación para enfrentar cualquier desafío que se presente en este apasionante reality show de TV Azteca.

¿Cómo y dónde ver Exatlón México?

Todos los detalles sobre este gran atleta de Exatlón México, los podrás seguir de lunes a viernes por la señal de Azteca UNO en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 19:00 horas.