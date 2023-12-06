Estamos viviendo una gran semana dentro de las playas de Exatlón México, donde los azules han tenido la fortuna de recibir a una nueva integrante, quien viene por una revancha, se trata de Lizli, quien en la sexta temporada tuvo que abandonar por una lesión.

Dentro de la competencia que viven los atletas para poder seguir una semana más en las playas de Exatlón México, también tienen la oportunidad de ganar experiencias únicas que siempre va a recordar, tal es el caso de la Batalla Colosal.

Enigmas l Exatlón México | Programa 26 | 5 diciembre 2023

Te puede interesar: Exatlón México: Heliud dice que los azules ya están acostumbrados a la barraca

¿Quién gana la Batalla Colosal de este 6 de diciembre en Exatlón México?

La disputada Batalla Colosal, le brinda a los atletas la oportunidad de olvidarse un poco del estrés de la competencia en los circuitos, aunque la mayoría de los premios han sido para los integrantes del equipo azul.

Sin embargo, ahora todo parece indicar que los rojos van a ser los favoritos para llevarse este premio, pues han comenzado la semana con el pie derecho, ya que han ganado todos los enfrentamientos que han disputado, aunque los azules no van a dejar pasar la oportunidad de dar un golpe de autoridad y hacerse presentes en el marcador de la semana.

Los rojos siguen con paso firme en las playas de Exatlón México, pues han logrado quedarse con el triunfo en la Batalla Colosal, dando un golpe de autoridad a los azules.

¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de la lucha por ganar la Batalla Colosal, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde podrás ver a tus atletas entregar su mejor versión en punto de las 20:30 horas.

También te puede interesar: Exatlón México: Mati Álvarez quería que fuera otra la atleta que volvía a las playas del reality

Además, no te puedes perder los domingos de eliminación a las 20:00, donde un atleta va a vivir sus últimas horas en las playas de Exatlón México.

