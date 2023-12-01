VIDEO: Así fue el beso de Macky y Jawy en Exatlón México

Las emociones están al límite dentro de las playas de Exatlón México, ya que los atletas de los equipos, han demostrado un gran nivel de competencia en cada uno de los circuitos.

Sin embargo, también hay emociones en el equipo azul, todo por la relación que están formando Macky González y Jawy, quienes han llegado a un punto, donde ya no pueden ocultar lo que sienten.

¿Son novios? Macky y Jawy se dieron su primer beso en Exatlón México

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Incluso, desde hace unos días, la líder del equipo azul había mencionado que sí ve a Jawy como su pareja, aunque todavía tenía dudas sobre el tema.

Jawy es una gran persona, pero me estoy topando un bad boy de muy buenos sentimientos, una persona que me tiene mucha paciencia, pero que al final, yo no sé cómo es en su vida normal

¿Cómo fue el primer beso de Jawy y Macky en Exatlón México?

Los azules salieron a pasar un día en yate, luego de ganar la Batalla Colosal, aquí fue el escenario perfecto para el primer beso de Macky y Jawy, quienes se alejaron un poco de sus compañeros para poder hablar sobre su relación.

Sigo disfrutando, hasta que llegó el momento con Macky, momento crucial, momento de decidir, de definición, de todo. Tuvimos un momento un poquito a solas, nos separamos un poquito de todos y estuvimos con la oportunidad de platicar sobre qué pasa entre nosotros. Macky, yo sé que es una niña, paso a paso y así, es que se tienen que hacer las cosas

Luego de su conversación, Macky reveló que se está sintiendo muy bien en la competencia y feliz, por su primer beso con Jawy.

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