Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo por la Supervivencia hoy 17 de noviembre?

Las cosas han comenzado a dar un giro que los seguidores del equipo azul ya estaban esperando en Exatlón México, pues tuvieron que esperar cuatro enfrentamientos para ver a tus atletas en la Villa 360.

La inesperada, pero necesaria victoria de los integrantes del equipo azul, ha cambiado el panorama para la parte más importante de la semana, ya que ninguno de los dos cuadros quiere perder a uno de sus integrantes.

Supervivencia I de Exatlón México | Programa 5 | 10 noviembre 2023

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¿Quién gana el primer Duelo por la Supervivencia de la semana?

La cosas no lucen nada sencillas para los integrantes del equipo azul, pues luego de sus dos derrotas la semana pasada, Javier Cortés ya se encuentra instalado en el Duelo de Eliminación del próximo domingo.

Por ese motivo, los atletas azules están en la obligación de ganar esta noche, para poder meter a uno de los rojos en la lucha por seguir una semana más en Exatlón México, de lo contrario van a tener a dos de sus integrantes en el Duelo de Eliminación.

Del otro lado, los rojos quieren reponerse de la derrota por la Villa 360 de Exatlón México, por lo que van a salir a entregar su mejor versión en cada uno de los circuitos para evitar poner a uno de sus atletas en riesgo.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de la lucha por seguir en Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes un cita en punto de las 20:30 horas de lunes a viernes y los domingos de eliminación a las 19:00.

