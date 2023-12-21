Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy jueves 21 de diciembre?

Estamos viviendo una semana muy especial dentro de las playas de Exatlón México, pues todos quieren tener los mejores premios y recompensas durante la Navidad, pues el reality deportivo más famoso de la televisión mexicana, siempre logra dejar sin palabras a sus atletas.

Dentro de esos objetivos, los integrantes de los dos equipos quieren ganar la Villa 360 de Exatlón México, lo cuales les brinda muchos privilegios, siendo el más importantes las condiciones de descanso, las cuales han sido un factor importante para el dominio rojo.

Diana Nuñez tristemente le dice adiós a su aventura en Exatlón México.

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¿Quiénes ganaron la Villa 360 de Exatlón México?

Por ese motivo, los azules quieren aprovechar que han logrado sumar dos triunfos de forma consecutiva, para tratar de apoderarse de la Villa 360 de Exatlón México, situación que únicamente han conseguido en dos ocasiones en toda la temporada.

Precisamente, esta situación ha comenzado a mermar el entusiasmo de los azules, ya que por el vidrio pueden ver todas las ventajas que tienen los rojos en la Villa 360 de Exatlón México.

Por su parte, los rojos no están dispuestos a perder los privilegios que han tenido casi toda la temporada, menos durante la semana de Navidad, pues quieren pasar las fiestas en las mejores condiciones posibles.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones del intenso duelo por la Villa 360 de Exatlón México, lo podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas. También te esperamos, todos los domingos de eliminación a las 20:00.