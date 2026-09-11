Así sintieron los equipos la salida de Nataly en Exatlón México

El equipo rojo se sintió con sentimientos encontrados tras las salida de Nataly Gutiérrez en Exatlón México, ya que todos desean el bien de la atleta y de su hija.

Para Ana Lago fue una partida triste ya que en Dynamom encontró una amiga en quien confiar.

Por su parte los azules buscarán aprovechar este punto de quiebre de los escarlatas para poder levantarse en la competencia. Veloci cree que Jawy y Giovana no escuchan las observaciones.

