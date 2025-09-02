Javi Márquez de Exatlón CUP y la conmovedora historia del saludo que hace al ganar un punto

Aunque muchos lo conocen como Javi Márquez o “Big Papi”, como le dicen de cariño, su historia va más allá de su carisma. El deportista surgió en Exatlón México como atleta funcional, y su presencia en el reality se hizo sentir de inmediato: consistente, fuerte y humilde.

El exfutbolista participó en varias temporadas, incluyendo “La Nueva Era” del 2024, donde terminó como cuarto finalista del equipo Azul. Esa combinación de garra y corazón lo volvió inolvidable para los fans.

Lo que pocos saben es la historia detrás de su manera de celebrar esos puntos decisivos. No es un festejo cualquiera ni una simple rutina televisiva. Ese gesto lo dedica a su hija, Abby, y es ahí donde todo cobra un sentido mucho más profundo.

¿Por qué Javi Márquez le dedica un saludo a su hija cada que gana puntos en Exatlón?

Durante la competencia, cada vez que gana, Javi Márquez señala al cielo o hace un movimiento que ya se volvió característico. No se trata de una ocurrencia del momento, sino de una manera de mantener a Abby presente en todo lo que hace.

Crédito: Instragram/javi Márquez Javi Márquez de Exatlón CUP dedica sus triunfos a su hija, Abby

Para él, ese saludo es un recordatorio de que su mayor motivación está en casa y que cada esfuerzo en la arena lleva el nombre de su querida niña.

En entrevistas previas, Javi ha contado que su hija “es su motor” y la razón por la que nunca baja los brazos. Abby se convirtió en su inspiración desde que nació, y el gesto en Exatlón es una forma de tenerla cerca aunque esté lejos físicamente.

¿Cómo reaccionan los fans al gesto de Javi Márquez en Exatlón?

El público no tardó en notar esta dedicatoria de Javi. En redes sociales abundan los comentarios de admiración hacia el atleta, no solo por su desempeño deportivo, sino por la ternura que transmite al dedicarle cada logro a Abby.

Crédito: Instagram/Javi Márquez Javi Márquez participa en Exatlón CUP

Muchos seguidores incluso aseguran que ese detalle lo hace diferente a otros competidores, porque le da un toque familiar y muy humano.

¿Qué representa este gesto en su carrera?

Más que un festejo, es un símbolo. Representa el amor de un padre por su hija y la forma en que Javi convierte la competencia en algo más grande que él mismo.

Con cada punto que celebra de esa manera, reafirma que lo importante no es solo ganar, sino compartir la victoria con quienes realmente importan.