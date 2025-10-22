Accidentes y momentos trágicos que han marcado a los competidores de Exatlón México

En la actualidad, Exatlón México es sin duda el reality deportivo más demandante de todo México, programa que ha provocado un sinnúmero de emociones y momentos inolvidables. No obstante, no todo lo que ha pasado dentro de la competencia ha sido bueno, pues los circuitos han sido escenario de caídas, fracturas y situaciones que recordaron que el riesgo es parte del juego.

¿Cuáles son las caídas que han marcado Exatlón México?

Carolina Mendoza

Sin lugar a duda, una de las lesiones más comentadas dentro de Exatlón México fue la que sufrió Carolina Mendoza, quien durante la tercera temporada sufrió una fractura de costilla que la llevó a abandonar la competencia.

Fernando Stalla

Otro de los momentos más graves vividos dentro de Exatlón México fue el incidente que sufrió Fernando Stalla, integrante del Equipo Azul durante la quinta temporada, quien sufrió una fractura de tibia al tropezar en uno de los circuitos.

Paullete Gallardo

Perteneciente al Equipo Rojo, en uno de los circuitos, Paulette, recibió un fuerte golpe en la cara durante una prueba que derivó en una operación de emergencia tras corroborar que sufrió una fractura de nariz.

Humberto Noriega

Durante uno de los circuitos de la octava temporada, Humberto se golpeó la cabeza de manera aparatosa, sufriendo un desprendimiento del cuero cabelludo, generando gran preocupación entre los atletas y los fans del programa.

Aristeo Cázares

Hace un par de días Aristeo protagonizó uno de los incidentes más recientes y tristes de la novena temporada de Exatlón México, pues el atleta sufrió una terrible lesión en la rodilla, accidente que de acuerdo con el especialista requería de cirugía, obligando a al atleta a abandonar la competencia para cuidar de su salud.

Accidentes y lesiones dentro de Exatlón México

Cada uno de los circuitos de Exatlón México están diseñados para llevar a los atletas al límite, pero estas lesiones nos dejan en claro que la gloria tiene precio.

