Muere participante de reality show tras caer de un séptimo piso

Una tragedia invadió el entorno del espectáculo por una horrible muerte. Un participante de un reality cayó de un séptimo piso y los primeros reportes indican que murió en el impacto. Inclusive tenía una relación con la realeza de Escocia. Esto es lo que se sabe del doloroso fallecimiento de Ben Duncan, esto a los 45 años.

¿Por qué este participante de reality show cayó de un séptimo piso?

El hombre allegado a la escena del espectáculo británico se reportó como muerto después de caer desde un séptimo piso. Aunque muchos quisieran buscar algo sospechoso en este caso, los encargados de la investigación en el departamento de la policía declararon que fue un accidente. Los cuerpos de seguridad acudieron ante un llamado de las 23:00 horas del jueves 30 de octubre. Se indicaba en la alerta vía telefónica que había un hombre en el techo del inmueble.

Y efectivamente, el hombre que se encontraba en el techo era Ben, quien es amigo del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Se destaca que este sujeto recientemente fallecido formó parte de los primeros pasos de la pareja que heredará la corona de dicho país. Sin embargo, no podrá ver cómo termina este amorío, pues murió por este accidente.

¿Quién es Ben Duncan, participante de un importante reality?

Pese a ser parte del círculo cercano de la corona escocesa, la gente le conoce por su participación en el Big Brother británico, donde destacó por su personalidad. Se le podría definir como un perfil extravagante y teatral, lo cual siempre le caracterizó. Ante dichas circunstancias, muchas personas mostraron dolor al saber que murió... y de una manera tan cruel.

En cuanto a la respuesta de los cuerpos de emergencia, se indicó que aunque reaccionaron rápidamente, el gran problema fue que una caída así era imposible de revertir. En conclusión, falleció en el momento de caer y por culpa de un accidente, no hay investigación por homicidio por parte de otra persona.