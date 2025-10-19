inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Tensión total: Aristeo Cázares sufre aparatoso accidente y preocupa a su equipo

El ambiente en Exatlón México se llenó de incertidumbre tras el fuerte accidente de Aristeo Cázares que lo dejó tendido en la pista.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

La novena temporada de Exatlón México vivió uno de sus momentos más impactantes luego de que Aristeo Cázares sufriera un grave accidente en plena competencia. El atleta, reconocido por su fuerza y resistencia, cayó durante un circuito y de inmediato mostró señales de dolor en la rodilla, lo que encendió las alarmas entre sus compañeros y el público. El equipo médico acudió rápidamente a asistirlo, mientras el resto de los atletas observaban con preocupación. Hasta el momento, se espera un diagnóstico oficial que confirme la gravedad de la lesión y determine si Aristeo podrá continuar en la competencia o deberá abandonar temporalmente su sueño.

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×