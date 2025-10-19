Tensión total: Aristeo Cázares sufre aparatoso accidente y preocupa a su equipo
El ambiente en Exatlón México se llenó de incertidumbre tras el fuerte accidente de Aristeo Cázares que lo dejó tendido en la pista.
La novena temporada de Exatlón México vivió uno de sus momentos más impactantes luego de que Aristeo Cázares sufriera un grave accidente en plena competencia. El atleta, reconocido por su fuerza y resistencia, cayó durante un circuito y de inmediato mostró señales de dolor en la rodilla, lo que encendió las alarmas entre sus compañeros y el público. El equipo médico acudió rápidamente a asistirlo, mientras el resto de los atletas observaban con preocupación. Hasta el momento, se espera un diagnóstico oficial que confirme la gravedad de la lesión y determine si Aristeo podrá continuar en la competencia o deberá abandonar temporalmente su sueño.
Galerías y Notas Azteca UNO