Exatlón Draft El Ascenso | Avance 17 | Sanar heridas para ganar: los atleta buscan la unión antes del gran reto
La unión se vuelve clave: los atletas saben que solo como equipo podrán alcanzar su sueño en Exatlón México.
En Exatlón Draft El Ascenso los atletas viven un momento crucial, pues antes de enfrentar el encuentro que definirá su futuro rumbo a la novena temporada de Exatlón México, la prioridad es sanar heridas y dejar atrás las diferencias que han marcado el camino. La tensión se transforma en reflexión, y la necesidad de competir como un solo equipo se vuelve la clave para sobrevivir en una competencia donde cada segundo cuenta. Ahora, más que nunca, la unión y la confianza son el combustible que puede llevarlos a la siguiente etapa.
