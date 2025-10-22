Exatlón México | Batalla Colosal | Fuera de los límites: El equipo ganador vivirá una experiencia única con el “Combo Colosal”

En Exatlón México, la Batalla Colosal promete convertirse en uno de los momentos más intensos de la temporada. Rosique, la Máxima Autoridad, sorprendió a los atletas al anunciar que el esperado “Combo Colosal” está en juego, un premio que permitirá al equipo ganador salir por unas horas de los exigentes límites de los circuitos para disfrutar de una experiencia única en la playa.