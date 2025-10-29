Exatlón México | Batalla Colosal | ¡Noche de terror en Exatlón México! Rosique abre las puertas de la Mansión de los Sustos

Exatlón México se transforma por completo en la noche más tétrica del año. Antonio Rosique da la bienvenida a los atletas a un episodio lleno de adrenalina, miedo y diversión, donde el equipo ganador no solo se llevará la gloria, sino también la oportunidad de disfrutar la Super Fiesta de Halloween al Estilo Colosal. La esperada “Mansión de los Sustos” se convierte en una aterradora sala de escape, donde los atletas deberán superar pruebas para lograr salir y ganar su pase directo a una experiencia única: una fiesta con DJ, música, luces, disfraces y beb