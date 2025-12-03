inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Batalla Colosal | “Una mente que se divierte se renueva”: Rosique enciende la competencia con rumbo a Punta Cana

Un premio que promete diversión absoluta en Punta Cana desata una batalla colosal donde Azules y Rojos luchan punto a punto.

La Batalla Colosal de Exatlón México llegó con una de las recompensas más deseadas: una noche de relajación total en Punta Cana a bordo de un Party Bus con sorpresa incluida, encendiendo de inmediato la motivación de ambas escuadras.

