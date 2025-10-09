Exatlón México | Batalla Colosal |El premio lleva a los ganadores fuera de los límites del reality
La emoción se desborda en Exatlón México. Esta vez, el premio no es una simple victoria: los atletas lucharán por una experiencia única que promete quedar grabada en su memoria para siempre.
La Batalla Colosal ha llegado a Exatlón México y con ella una motivación que va más allá de las medallas. En esta ocasión, los atletas se enfrentan con toda su fuerza y estrategia por un premio que podría cambiar su experiencia dentro del reality: una aventura fuera de los límites del circuito.
