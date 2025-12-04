inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Batalla por la Medalla | Choque femenino en la novena temporada: ¿Repetirá Karol Rojas medalla o el equipo azul cambiará la historia?

La Medalla Femenil vuelve a encender los duelos en Exatlón México con 12 mujeres listas para darlo todo, mientras Karol Rojas llega con ventaja tras ganar su primera presea.

Exatlón México
La pugna por La Medalla Femenil en Exatlón México vuelve a poner a las 12 competidoras en el centro del espectáculo, en una jornada donde cada milésima puede definir quién domina la pista, y donde todas las miradas apuntan a la escuadra roja.

Exatlón México
Exatlón 2026
