Exatlón México | Batalla por la Medalla | Todas la quieren: La medalla femenil que definirá el destino de la novena temporada

La batalla por la medalla vuelve a encender la tensión en Exatlón México, donde todas las atletas de rojos y azules buscan asegurar la presea que podría cambiar su destino dentro de la competencia, especialmente en una noche marcada por el riesgo de eliminación entre los hombres. La medalla femenil representa no solo una ventaja estratégica, sino una oportunidad vital para sobrevivir otra semana en el circuito.