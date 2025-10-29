Exatlón México | Batalla por la Medalla | ¡El poder azul arrasa! Las mujeres del Equipo Azul hacen historia en la Batalla por la Medalla

La Batalla por la Medalla en Exatlón México dejó intensas emociones y un nuevo triunfo para El Equipo Azul, que continúa consolidándose como una fuerza imparable en la competencia. Las mujeres azules mostraron gran determinación al conquistar la medalla individual y obtener una vida extra, acercando a una de sus integrantes a la gran final. En contraste, el Equipo Rojo no logró revertir la situación, quedándose con la frustración de no poder darle la vuelta al tablero.