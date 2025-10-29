Exatlón México | Batalla por la Medalla | ¡El poder azul arrasa! Las mujeres del Equipo Azul hacen historia en la Batalla por la Medalla
Las mujeres encendieron la arena en la Batalla por la Medalla de Exatlón México. Mientras el Equipo Azul celebra una victoria, El Equipo Rojo enfrenta un duro golpe que las hace replantearse todo.
La Batalla por la Medalla en Exatlón México dejó intensas emociones y un nuevo triunfo para El Equipo Azul, que continúa consolidándose como una fuerza imparable en la competencia. Las mujeres azules mostraron gran determinación al conquistar la medalla individual y obtener una vida extra, acercando a una de sus integrantes a la gran final. En contraste, el Equipo Rojo no logró revertir la situación, quedándose con la frustración de no poder darle la vuelta al tablero.
