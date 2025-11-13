Exatlón México | Batalla por la Medalla |¡Solo una podrá lograrlo! 12 mujeres se enfrentan por la medalla más codiciada de la novena temporada
Rosique lanza una advertencia que retumba en la arena: “El tiempo no perdona”. Las 12 mujeres de Exatlón México lo saben: solo una brillará esta noche con la medalla femenil.
La tensión está al máximo en Exatlón México, donde Antonio Rosique dejó claro que “El tiempo no perdona”. Doce mujeres salen a la arena decididas a todo por la medalla femenil, un símbolo de esfuerzo, estrategia y gloria dentro de la novena temporada. Cada segundo cuenta, cada error pesa y cada carrera puede definir su destino.
