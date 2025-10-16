inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Batalla por la Medalla | Rojo o Azul? La medalla que podría cambiar el destino de un atleta está en juego

Una nueva Batalla por la Medalla llega a Exatlón México: Rojo y Azul se enfrentan en un punto decisivo que podría cambiar el rumbo de la competencia.

La tensión está al máximo en Exatlón México durante la esperada Batalla por la Medalla, donde cada segundo cuenta y cada error puede cambiar el tablero por completo. Los atletas del Equipo Rojo buscan mantener su racha ganadora, mientras que El Equipo Azul promete dar la sorpresa y romper con la tendencia.

