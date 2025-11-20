Exatlón México | Batalla por la Medalla | Rosique lo sentencia: “Los campeones no solo ganan, construyen historia” en la Batalla por la Medalla

En una edición vibrante de Exatlón México, la Batalla por la Medalla reúne a las mujeres más competitivas de ambos equipos en un duelo donde la constancia, la estrategia y la presión se mezclan, mientras Antonio Rosique recuerda que “los campeones no salen solo a ganar, salen a construir historia con decisiones correctas”, una frase que define el ambiente de una competencia donde cada atleta sabe que obtener la medalla de la noche no solo representa ventaja, sino también la posibilidad de asegurar una vida extra.