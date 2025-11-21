Exactor infantil de Disney Channel crea polémica app que promete HABLAR CON LOS MUERTOS mediante IA

Cada vez es más común que en redes sociales se viralicen ideas relacionadas con el uso de inteligencia artificial, resultando tan prometedoras como perturbadoras, según a quién le preguntes. De tal manera está dando de qué hablar el actor Calum Worthy, quien fundó una app que promete “hablar” con tus seres queridos fallecidos.

Si fuiste fan de la “era dorada” de las sitcoms infantiles de Disney Channel, seguramente recuerdas a Calum Worthy por la serie “Austin & Ally”.

Actor Calum Worthy fundó “2wai”, app con IA que promete “hablar” con los muertos

La polémica surgió en redes hace unos días por una publicación en X del actor presentando la app que fundó, llamada 2wai. Acompañando un video comercial, Worthy escribió: “¿y si los seres queridos que hemos perdido pudieran ser parte de nuestro futuro?”.

El video muestra a una mujer embarazada hablando con su “madre” por videollamada; luego puedes ver a la “madre” conviviendo por videollamada con su nieto, en diferentes etapas de la vida de él. Tras revelar que la “madre/abuela” es un avatar digital, el anuncio explica que la mujer embarazada había grabado previamente un video de 3 minutos de su madre en vida, para que 2wai hiciera un “clon digital”.

Como remarca el medio Entertainment Weekly, gran parte de los comentarios en redes sociales hacen una crítica de esta app, muestran rechazo absoluto o incluso hacen comparaciones con un episodio de la serie “Black Mirror”. Este último es protagonizado por Hayley Atwell y trata de una mujer que usa la inteligencia artificial para “resucitar” a su novio fallecido, interpretado por Domhnall Gleeson.

Según la publicidad de 2wai, la intención no es solo ofrecer el servicio de “comunicarte” con seres queridos fallecidos, sino también para crear “clones digitales” de personajes históricos; esto podría usarse como experiencia de aprendizaje.