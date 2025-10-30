inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Batalla por la Medalla | Exatlón México: la pista arde en la batalla por la medalla varonil, nadie quiere ceder ni un punto

La adrenalina se dispara en Exatlón México: los hombres salen a la pista decididos a todo por la medalla varonil. Con los egos al límite y la competencia más cerrada que nunca, esta noche promete una batalla digna de recordar.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

En una de las noches más intensas de la temporada, los hombres de Exatlón México salieron a la pista con un solo objetivo: ganar la medalla varonil. Cada paso, cada lanzamiento y cada segundo se convirtió en una prueba de resistencia y orgullo. Los atletas mostraron su lado más competitivo, conscientes de que esta medalla no solo representa una ventaja, sino también respeto dentro del circuito.

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×