Exatlón México | Batalla por la Medalla | Exatlón México: la pista arde en la batalla por la medalla varonil, nadie quiere ceder ni un punto

En una de las noches más intensas de la temporada, los hombres de Exatlón México salieron a la pista con un solo objetivo: ganar la medalla varonil. Cada paso, cada lanzamiento y cada segundo se convirtió en una prueba de resistencia y orgullo. Los atletas mostraron su lado más competitivo, conscientes de que esta medalla no solo representa una ventaja, sino también respeto dentro del circuito.