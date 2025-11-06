inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Batalla por la Medalla | Tensión al límite: Otra medalla en juego y 12 competidoras listas para dejarlo todo en la arena

Una noche intensa se vive en Exatlón México. Doce mujeres luchan por una medalla clave que podría definir su camino hacia la gran final. Las emociones, los nervios y la estrategia están al máximo.

La arena del Exatlón México se convierte en un campo de guerra. Doce mujeres compiten por una medalla que podría ser el pase directo a la historia del programa. La presión se siente en cada circuito, y tanto El Equipo Azul como El Equipo Rojo saben que esta noche una sola decisión puede marcar la diferencia.

