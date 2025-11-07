OFICIAL: ¡Ya tenemos ganador de La Salvación en La Granja VIP este 6 de noviembre! Descubre quién dejó de estar nominado

La Salvación es una de las dinámicas más interesantes de La Granja VIP porque, aunque ocurre solo un día después del proceso de nominación cara a cara, cambia por completo la atmósfera del reality show. En esta semana 4, Eleazar Gómez es quien ganó la competencia y automáticamente dejó de estar nominado.

Eleazar Gómez gana La Salvación en la semana 4 de La Granja VIP

Antes de la competencia Sergio Mayer Mori, quien esta semana tiene el rol de El Capataz, tuvo que elegir a una persona nominada para quitarle la oportunidad de participar por La Salvación. Él nombró a Lola Cortés y, cuando Adal Ramones le pidió su razón, simplemente dijo: "porque quiero".

En la competencia se enfrentaron Manola Díez, Alfredo Adame, Eleazar Gómez y El Patrón. Tuvieron que pasar una prueba con múltiples dificultades como pasar continuamente por rastreras y caminar por vigas de equilibrio; había que poner a prueba la destreza, resistencia y velocidad.

Eleazar Gómez fue el primero en terminar el circuito, por lo que ganó La Salvación y en ese instante abandonó la lista de nominados. Por primera vez desde la primera Gala de Eliminación, no estará en riesgo de salir.

Mañana, disfrutará el beneficio de La Traición: podrá salvar a otro nominado y, en su lugar, nominar directamente a alguien.

Quiénes son los nominados de La Granja VIP en la semana 4

Lola Cortés fue la primera granjera nominada de la semana, pues fue mencionada en El Legado de Omahi. Ella sigue en la lista porque Sergio Mori decidió que no tendría la oportunidad de competir por La Salvación.

Al haber perdido la competencia de La Salvación, siguen nominados Manola Díez, Alfredo Adame y El Patrón. Mañana habrá otro cambio, en La Traición.

Ya puedes votar por tu nominado favorito

Las votaciones ya están abiertas, en el sitio web oficial de La Granja VIP y en la app TV Azteca En Vivo. Diario tienes 10 votos para dar a un solo nominado o para repartir. También puedes ganar 10 votos extra si respondes una breve encuesta.

