Exatlón México | Batalla por la Supervivencia| ¡Rosique enciende la alarma! Mujeres en riesgo y una batalla brutal por la supervivencia

La adrenalina se dispara en la novena temporada de Exatlón México con la esperada Batalla por la Supervivencia, un episodio cargado de emociones, nervios y estrategia pura. Las mujeres están en riesgo y el ambiente se llena de tensión mientras Antonio Rosique lanza una advertencia que retumba en la arena: “Antes de llegar a la victoria, se tiene que sufrir el camino para darlo todo”.