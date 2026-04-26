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Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | Duelo al límite: la segunda Supervivencia se define punto a punto

Cada punto pesa y la permanencia pone a prueba a ambos equipos.

La segunda Batalla por la Supervivencia se vivió con máxima intensidad, donde ambos equipos dejaron todo en el circuito para asegurar su permanencia y mantener la unidad. Cada punto se volvió indispensable en un duelo lleno de presión, estrategia y entrega total, demostrando que nadie está dispuesto a ceder en este momento clave.

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