Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | ¿Podrá el Equipo Azul darle la vuelta? El momento decisivo llegó

En Exatlón México, El Equipo Azul atraviesa uno de los momentos más críticos de la temporada. Después de una serie de derrotas que golpearon su confianza, los atletas celestes se enfrentan nuevamente a La Batalla por la Supervivencia, conscientes de que un paso en falso podría significar la salida de otro integrante. La competencia se ha vuelto implacable: cada carrera, cada lanzamiento y cada segundo cuenta.