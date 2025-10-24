Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | ¿Podrá el Equipo Azul darle la vuelta? El momento decisivo llegó
La tensión está al máximo en Exatlón México. El Equipo Azul enfrenta su prueba más dura: sobrevivir. Con un marcador en contra y la presión de no perder a otro compañero, la estrategia y la unión serán su única salvación.
En Exatlón México, El Equipo Azul atraviesa uno de los momentos más críticos de la temporada. Después de una serie de derrotas que golpearon su confianza, los atletas celestes se enfrentan nuevamente a La Batalla por la Supervivencia, conscientes de que un paso en falso podría significar la salida de otro integrante. La competencia se ha vuelto implacable: cada carrera, cada lanzamiento y cada segundo cuenta.
