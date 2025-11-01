Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Rosique honra la valentía de los atletas: Dolor y fuerza en la competencia

La Batalla por la Supervivencia de esta noche en Exatlón México promete ser una de las más intensas y emotivas de la temporada. Tras la partida de las abuelas de Ella Bucio y Paola, el ambiente en la arena se tiñe de nostalgia y unión, pero también de coraje y determinación. Rosique reconoció la valentía de los atletas por mantenerse firmes ante la adversidad, recordando que el espíritu del Exatlón México no solo se mide en velocidad o fuerza, sino en la capacidad de sobreponerse al dolor.