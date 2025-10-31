Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Miedo y supervivencia: Los atletas se enfrentan a su noche más decisiva

La tensión se apodera de las playas de Exatlón México en una noche marcada por el miedo, la competencia y la emoción. Tras vivir una fiesta de Halloween llena de sustos, los atletas enfrentan ahora su prueba más dura: la Batalla por la Supervivencia. Cada punto se convierte en una lucha por seguir soñando con la gloria dentro de la novena temporada.