Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Miedo y supervivencia: Los atletas se enfrentan a su noche más decisiva

Después de una noche de terror, llega la verdadera batalla: la de la supervivencia. Los atletas lo arriesgan todo para mantenerse con vida dentro de la competencia más exigente de la televisión.

La tensión se apodera de las playas de Exatlón México en una noche marcada por el miedo, la competencia y la emoción. Tras vivir una fiesta de Halloween llena de sustos, los atletas enfrentan ahora su prueba más dura: la Batalla por la Supervivencia. Cada punto se convierte en una lucha por seguir soñando con la gloria dentro de la novena temporada.

