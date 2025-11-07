Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Victoria azul con sabor a preocupación: Paola sale lesionada y deja al público en vilo
La emoción se transformó en angustia. Una batalla llena de adrenalina terminó con un accidente que paralizó a todos en la arena.
La segunda Batalla por la Supervivencia en Exatlón México fue un torbellino de emociones que dejó a todos al borde del asiento. Lo que comenzó como una jornada llena de energía y determinación terminó convirtiéndose en un momento de preocupación colectiva cuando Paola sufrió un terrible accidente en medio del circuito.
