Exatlón México | Batalla por la Ventaja | Una vida extra en disputa: la batalla que puede cambiar toda la semana

En una de las noches más tensas de Exatlón México, Antonio Rosique encendió los ánimos al preguntarles a los atletas “¿cómo te vas a comportar esta semana?”, marcando el inicio de una Batalla por la Ventaja donde Rojos y Azules se disputan una vida adicional clave para cerrar la semana; aunque los Azules han dominado la mayoría de los circuitos, los Rojos han logrado liquidar a un azul cada domingo, por lo que esta ventaja podría cambiar por completo el rumbo de la competencia y definir qué equipo llegará fortalecido al fin de semana.

