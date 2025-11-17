Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | ¿Se hunden o resurgen? El Equipo Rojo se juega la vida por la Villa 360 en una noche explosiva
La Villa 360 vuelve a estar en la mira y ambos equipos llegan decididos a dejar el alma en la arena… pero solo uno saldrá con el control del castillo.
En una noche cargada de tensión, estrategia y puro instinto competitivo. Exatlón México enfrenta una nueva Batalla por la Villa 360 donde El Equipo Rojo llega presionado por defender su territorio después de encadenar derrotas que han puesto en duda su fortaleza, mientras que El Equipo Azul arriba renovado, confiado y con una racha que los impulsa a soñar con recuperar el control del espacio más codiciado del programa.
