Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | ¿Se hunden o resurgen? El Equipo Rojo se juega la vida por la Villa 360 en una noche explosiva

En una noche cargada de tensión, estrategia y puro instinto competitivo. Exatlón México enfrenta una nueva Batalla por la Villa 360 donde El Equipo Rojo llega presionado por defender su territorio después de encadenar derrotas que han puesto en duda su fortaleza, mientras que El Equipo Azul arriba renovado, confiado y con una racha que los impulsa a soñar con recuperar el control del espacio más codiciado del programa.