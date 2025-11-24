Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Los Rojos llegan con vida extra: ¿podrán arrebatar La Villa 360 a los Azules?
Los Rojos llegan con vida extra y los Azules defienden su territorio: La Villa 360 vuelve a encender la guerra.
La Batalla por La Villa 360 en Exatlón México promete ser uno de los duelos más tensos de la semana, con un Equipo Rojo que aprovecha su vida extra previa para atacar con fuerza, mientras los Azules saben que no pueden soltar la ventaja estratégica que representa vivir en La Villa 360; la pregunta es si los escarlatas lograrán mantener su racha de victorias o si el equipo azul recuperará su dominio y volverá a colocarse al frente una vez más.
